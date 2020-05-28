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Шевченко: У ці 12 секунд все моє життя промайнуло перед очима

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Фахівець згадав знаковий момент у своїй футбольній кар'єрі
Шевченко: У ці 12 секунд все моє життя промайнуло перед очима
#Шевченко, #Мілан

Джерело - calcioefinanza.it.

Ніч фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса - найпрекрасніший спогад у футболі для колишнього футболіста Динамо і Мілана, наставника збірної України, Андрія Шевченка.

Про це заявив сам фахівець.

"Ніч фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса - найпрекрасніший спогад в футболі. Це був мій перший фінал, і це була моя найважливіша гра в житті. Я ніколи не забуду ті 12-15 секунд, які знадобилися мені, щоб дійти до м'яча від центру поля для пробиття вирішального пенальті. У цей момент, в ці 12 секунд, все моє життя промайнуло перед очима.

Важливо: 17 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів.

З того самого моменту, коли в дитинстві мені снився такий епізод і до розуміння того, що сон збувається прямо зараз. У своїй голові я вже вирішив, як треба бити. Я подивився на рефері, м'яч і Буффона. Я почув свисток, і пробив саме так, як думав і хотів", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, Мілан і Ювентус зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів-2002/03. Основний і додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті россонері виявилися більш вдалими за опонента - 3:2.

 

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