Козловський: Брати участь в афері, в якій сезон хочуть догравати кілька команд, Рух точно не буде

Команда Рух важко працювала на турецьких зборах, щоб виграти чемпіонат по спортивного принципу.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми свою позицію озвучили ще на початку карантину і міняти її не будемо. Рух готовий догравати цей чемпіонат в класичному форматі. Ми довго про це мріяли, 45 днів сиділи на карантині, важко працювали на турецьких зборах, щоб виграти чемпіонат по спортивного принципу.

Грати в класичному форматі ми готові. А брати участь в афері, де сезон хочуть догравати кілька команд, ми точно не будемо. Або граємо в класичному форматі, або нехай виконком УАФ приймає рішення. Є регламент, є правила, є спортивні принципи.

А то ми сіли в човен, відпливли від берега, а хтось починає шулерством займатися. Так діла не буде", - сказав Козловський.