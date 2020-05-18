Уткін відповів Селюку щодо Сьоміна: Запропонуйте тіло Лобановського посадити на лаву

Агенту Дмитру Селюку запропонували зв'язатися зі своїм другом Ігорем Суркісом і запропонувати йому що-небудь зробити з тілом Валерія Лобановського.

Про це заявив відомий блогер Василь Уткін.

"Мадридський Реал щороку виходить в Лігу чемпіонів і іноді змінює головного тренера. Юпп Хайнкес виграв в Баварії Лігу чемпіонів і був замінений після закінчення контракту. Це що за аргументи взагалі? Якого вони рівня? Ну да, буває так, буває сяк. Мені важко протистояти цим очевидним істинам. Всі говорять очевидні речі. Але яке це має відношення до того, що Сьомін - найкращий варіант на найближчі два-три роки ?! Будь ласка, аргументуйте.

В іншому випадку, пан Селюк, зв'яжіться зі своїм другом Ігорем Суркісом і запропонуйте йому що-небудь зробити з тілом Валерія Лобановського. Посадити його на тренерську лаву, наприклад. Він, зрештою, найзаслуженіший в історії київського Динамо. Давайте говорити серйозно про те, що буде, а не про те, що було чи є", - сказав Уткін.