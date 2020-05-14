 Сьомін покинув Локомотив | Футбол | Champion.com.ua
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Сьомін покинув Локомотив

Сьогодні 20:14 487 0
Локомотив вирішив не продовжувати угоду з Юрієм Сьоміним
Сьомін покинув Локомотив
#Сьомін, #Локомотив

Джерело - fclm.ru.

Локомотив оголосив про відхід Юрія Сьоміна з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт московського клубу.

"Рада директорів і менеджмент клубу висловлюють величезну подяку і вдячність Юрію Павловичу Сьоміну, у якого 31 травня 2020 року закінчується термін дії контракту, за його багаторічну роботу в ФК Локомотив.

З його ім'ям пов'язані найяскравіші перемоги в історії клубу. Юрій Сьомін назавжди залишиться в серцях усіх уболівальників Локомотива. Бажаємо Юрію Сьоміну сил, здоров'я і благополуччя!" - йдеться у заяві клубу.

Юрій Сьомін тренує Локомотив починаючи з 2016-го року, а до цього очолював команду тричі - з 1986-го по 1990-й рік, з 1992-го по 2005-й і з 2009-го по 2010-й роки.

Також Сьомін тренував київське Динамо у 2008 – 2009 та 2010 – 2012 роках.

Раніше повідомлялося, що Локомотив знайшов скандальну заміну Сьоміну.

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