Локомотив вирішив не продовжувати угоду з Юрієм Сьоміним

Локомотив оголосив про відхід Юрія Сьоміна з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт московського клубу.

"Рада директорів і менеджмент клубу висловлюють величезну подяку і вдячність Юрію Павловичу Сьоміну, у якого 31 травня 2020 року закінчується термін дії контракту, за його багаторічну роботу в ФК Локомотив. З його ім'ям пов'язані найяскравіші перемоги в історії клубу. Юрій Сьомін назавжди залишиться в серцях усіх уболівальників Локомотива. Бажаємо Юрію Сьоміну сил, здоров'я і благополуччя!" - йдеться у заяві клубу.

Юрій Сьомін тренує Локомотив починаючи з 2016-го року, а до цього очолював команду тричі - з 1986-го по 1990-й рік, з 1992-го по 2005-й і з 2009-го по 2010-й роки.

Також Сьомін тренував київське Динамо у 2008 – 2009 та 2010 – 2012 роках.

Раніше повідомлялося, що Локомотив знайшов скандальну заміну Сьоміну.