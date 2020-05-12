 Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик відповів на виклик українського борця
Вчора 16:24 16932 25
Зозуля нагороджений військовою медаллю
Вчора 21:43 1115 4
Шаран: Ми категорично проти догравання чемпіонату в Києві
Вчора 18:56 2592 1
WADA підозрює у допінгу 36 російських футболістів
Вчора 18:44 6080 3
Цітаішвілі з 16 років утримує батьків
Вчора 18:34 2729
Усик: Ви мене з України не виженете
Вчора 17:11 4473 8
Гешко: Відчуваю, що можу бігти швидше
Вчора 16:16 1561 1
Луческу: Якби не я, то Фонсека не тренував би Рому
Вчора 14:25 1477
Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу
Вчора 11:15 1764
Луческу кращий за Лобановського - український журналіст
Вчора 07:40 6027 12
Блоги
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.05.2020 11:13 1117
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець Valeriy Ruchka
10.05.2020 07:37 458
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах Андрій Твердохліб
09.05.2020 19:41 1826
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:54 1103
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:18 2641 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1098
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 10968 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1701 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 2026 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2512
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:10 ММА Хабіб жорстко відповів на образи від Мак-Грегора: Ти забув, як я тебе вирубував? 47
09:55 Футбол Помер легендарний нападник Реала, який п'ять разів вигравав Ла-Лігу 1014
09:40 ММА Мак-Грегор кинув виклик Гейджи 316
09:25 Футбол Колишній нападник Динамо виявився не потрібен французькому клубу 865
09:10 ММА Фергюсон за бій заробив більше, ніж Гейджи 469
08:55 Інше Перший олімпійський чемпіон в історії українського фристайлу став батьком 519
08:40 Футбол Павелко знаходиться під слідством УЄФА 1109
08:24 Футбол Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ 1010 1
08:08 ММА Мак-Грегор: Хабіб, ти повне позорище і щур, що ховається 660
07:32 Футбол Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця 1349
07:13 Футбол Два клуби повідомили ПФЛ, що відмовляються догравати чемпіонат України 2480
11 Травня 2020
23:55 Футбол В АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону 3401
23:38 Бокс Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає 2553
23:23 Футбол Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався 2720
23:05 Футбол Чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб 2632
22:49 Футбол Серія А отримала дозвіл на відновлення командних тренувань 2637
22:31 Бокс Шатернікова: Якщо для Ломаченка ми брати - це його вибір, я не вважаю росіян братами 1873 1
22:17 Футбол Алієв оголосив про створення нового YouTube-каналу 2641
21:56 Футбол Гравці Валенсії повернулися до тренувань 2439
21:43 Футбол Зозуля нагороджений військовою медаллю 1115 4
21:30 Футбол Штанге: Шевченко очолить один з ТОП-клубів Європи 2644
21:17 Футбол АПЛ не зможе відновитися раніше середини червня - глава ліги 2298
20:57 Футбол Олександрія відновить тренування 2961
20:44 Футбол У Білорусі через коронавірус перенесли два матчі 2398 1
20:29 Футбол Кривцов назвав терміни підготовки до чемпіонату 2259

Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ

Сьогодні 08:24 1010 1
Фахівець - про рестарт чемпіонату
Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ
#Рябоконь, #Десна

Джерело - ТК Футбол.

Чернігівська Десна готова до відновлення української Прем'єр-ліги 30 травня.

Про це заявив наставник команди Олександр Рябоконь.

"У мене є своя конкретна пропозиція. Доцільніше нашій шістці було б зібратися в Києві і з 1 по 10 червня в експрес-режимі дограти перше коло.

Щоб дотриматися спортивного принципу, щоб всі були в рівних умовах. Заїхати в одне місто на 10 днів. Напевно, в Києві буде найзручніше всім. Без переїздів. Заїхали, через два дні на третій з 1-го по 10-е число провели чотири тури. А як діяти далі - покаже ситуація", - сказав Рябоконь.

Нагадаємо, Олександрія проти догравання УПЛ в Києві.

Коментарі ()