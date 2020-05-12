Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ

Чернігівська Десна готова до відновлення української Прем'єр-ліги 30 травня.

Про це заявив наставник команди Олександр Рябоконь.

"У мене є своя конкретна пропозиція. Доцільніше нашій шістці було б зібратися в Києві і з 1 по 10 червня в експрес-режимі дограти перше коло.

Щоб дотриматися спортивного принципу, щоб всі були в рівних умовах. Заїхати в одне місто на 10 днів. Напевно, в Києві буде найзручніше всім. Без переїздів. Заїхали, через два дні на третій з 1-го по 10-е число провели чотири тури. А як діяти далі - покаже ситуація", - сказав Рябоконь.