Олександрія відмовляється догравати поточний чемпіонат УПЛ в Києві.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Зрозуміло, що для Динамо, Шахтаря того ж Колоса, який знаходиться поруч зі столицею, та й Десни, вона недалеко від Києва, їм це вигідно і зручно. А що робити нам? Олександрії пропонується також розташуватися в Києві до кінця чемпіонату. Це важко і не зручно. Ми хочемо грати в рідних стінах, на домашньому стадіоні Ніка. Це наша спільна з керівництвом клубу позиція. Ми категорично проти догравання чемпіонату в Києві", — відзначив Шаран.