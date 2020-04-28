Колишній голкіпер збірної Німеччини Єнс Леманн був хворий на коронавірус.

Про це заявив сам ексголкіпер.

"Так, я заразився ще в середині березня, У мене був кашель і жар півтора дня. Після двох тижнів карантину мене оголосили здоровим. Було легше, ніж під час звичайного грипу. Але людям, які перебувають в зоні ризику, варто бути обережними. Думаю, здоровий спосіб життя допомагає в боротьбі з цією інфекцією.

Я так і не почув ясного аргументу проти глядачів на трибунах. Якщо буде зайнято лише кожне четверте сидіння, то між людьми буде достатня відстань. Хто порушить правила - геть зі стадіону. Нам потрібно задуматися про перезапуск всієї Німеччини заради виживання економіки. Це стосується всіх сфер економіки, зокрема і Бундесліги", - зазначив Леманн.