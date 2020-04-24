У Бундеслізі готові відновити чемпіонат

Джерело - ukrinform.ua.
Перша та друга німецька Бундесліга офіційно оголосили про готовність у травні перезапустити футбольний сезон.
Про це повідомляє пресслужба Німецької футбольної ліги.
Матчі відбуватимуться на стадіонах. У першій Бундеслізі, зокрема, дозволять бути присутніми на трибунах не більше 213 осіб (98 на трибунах та 113 у підтрибунних приміщеннях).
Остаточне рішення щодо термінів відновлення матчів прийме влада Німеччини.
Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.
Раніше повідомлялося, що Бундесліга може достроково завершити сезон.