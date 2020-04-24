У Бундеслізі готові відновити чемпіонат

У Німеччині готові у травні відновити чемпіонат

Перша та друга німецька Бундесліга офіційно оголосили про готовність у травні перезапустити футбольний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Німецької футбольної ліги.

Матчі відбуватимуться на стадіонах. У першій Бундеслізі, зокрема, дозволять бути присутніми на трибунах не більше 213 осіб (98 на трибунах та 113 у підтрибунних приміщеннях).

Остаточне рішення щодо термінів відновлення матчів прийме влада Німеччини.

Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.

Раніше повідомлялося, що Бундесліга може достроково завершити сезон.