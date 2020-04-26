Іслоч переграв Вітебськ у 6 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 квітня, у шостому турі чемпіонату Білорусі Іслоч вдома приймав Вітебськ.
Господарі святкували перемогу над Вітебськом. Іслоч завдяки перемозі піднявся на друге місце у турнірній таблиці, Вітебськ опустився - на 5-те.
У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук, Олег Карамушка - на лаві запасних.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
6 тур, 26 квітня
Іслоч - Вітебськ 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Комаровський (пен), 2:0 - 55 Янсане
Раніше, Слуцьк переграв Білшину.
Нагадаємо, Бате переміг Городею.