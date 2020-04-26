Іслоч переграв Вітебськ у 6 турі чемпіонату Білорусі

Іслоч завдяки перемозі піднявся на друге місце

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 квітня, у шостому турі чемпіонату Білорусі Іслоч вдома приймав Вітебськ.

Господарі святкували перемогу над Вітебськом. Іслоч завдяки перемозі піднявся на друге місце у турнірній таблиці, Вітебськ опустився - на 5-те.

У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук, Олег Карамушка - на лаві запасних.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

6 тур, 26 квітня

Іслоч - Вітебськ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Комаровський (пен), 2:0 - 55 Янсане

Раніше, Слуцьк переграв Білшину.

Нагадаємо, Бате переміг Городею.