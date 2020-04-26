Слуцьк переграв Білшину у 6 турі чемпіонату Білорусі

Слуцьк втримує перше місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 квітня, у шостому турі чемпіонату Білорусі Слуцьк зустрічався з ФК Білшина.

Господарі у першому таймі забили два голи. Гості відповіли автоголом. У другому таймі атсайдур зрівняв рахунок. Та все ж Слуцьк забив гол і вирвав перемогу. Це дозволило втримати перше місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

6 тур, 26 квітня

Слуцьк - Білшина 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Умар, 2:0 - 35 Сердюк, 2:1 - 44 Коанда (авт), 2:2 - 52 Бордюков, 3:1 - 88 Умар

Нагадаємо, Бате переміг Городею.