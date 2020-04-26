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Вернидуб - про чемпіонат Білорусі: Нехай заздрять і дивляться, що ми граємо

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Фахівець відзначив важливість проведення змагань
Вернидуб - про чемпіонат Білорусі: Нехай заздрять і дивляться, що ми граємо
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Український наставник Шахтаря Солігорськ Юрій Вернидуб задоволений тим, що чемпіонат Білорусі єдиний в Європі не зупинено через коронавірус.

Про це заявив сам фахівець.

"Дивлюся, як грають інші команди, і не можу зрозуміти, що відбувається і як. Це ж клас. Пишуть, мовляв, немає футболу. Ну, хлопці, ви подивіться футбол. Я завжди дивувався і мені подобався польський футбол, тому що в польському футболі чемпіонат завжди до останнього туру, до останнього туру там вирішується перше, друге і третє місце. А що, зараз в Білорусі не те ж саме? Ви подивіться, який накал, яка боротьба.

Це супер. Нехай заздрять і нехай дивляться, що ми граємо. І вибирають класних футболістів собі в чемпіонати. Та ж Росія вважає, що у них супер чемпіонат... Треба показувати і продавати, поки є така можливість", - сказав Вернидуб.

Раніше, Шахтар переміг брестське Динамо.

Нагадаємо, Бате переміг Городею.

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