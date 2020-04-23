У Німеччині оприлюднили сенсаційний план відновлення футбольного сезону

Один із пунктів плану приголомшує

Оприлюднено план відновлення чемпіонату Німеччини з футболу, який було перервано через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

План датований 15 квітня і займає 41 аркуш. Серед його пунктів - визначення максимальної кількості людей, задіяних на кожному матчі - 332 разом із гравцями, персоналом, пресою та медиками.

Також передбачено обов'язкове вимірювання температури на вході на стадіон, відмова від потискання рук та командних світлин перед початком матчів, а також - живого спілкування футболістів та тренерів зі ЗМІ та прес-конференцій.

Також пропонується не інформувати пресу про позитивні тести футболістів на COVID-19. Якщо хтось із гравців захворіє на коронавірус, то його анонімно ізолюють, а груповий карантин не запровадять. Це дозволить завершити турнір у передбачені УЄФА терміни – до 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Баварія не змогла узгодити контракт з Ноєром.

Також, Ноєр висунув вимоги Баварії.