Ноєр висунув вимоги Баварії

Джерело - ua.tribuna.com.
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр хоче угоду терміном на 5 років з зарплатою понад 20 млн євро в рік.
Про це повідомляє Bild.
Клуб намагається знайти компроміс з воротарем, запропонувавши йому контракт до 2023 року з можливістю продовження ще на рік, включаючи бонуси за досягнення.
Високі вимоги Ноєра пов'язані з припущеннями всередині колективу, що Люка Ернандес і Філіпе Коутінью заробляють більше 20 млн євро в рік.
У цьому сезоні 34-річний Ноєр зіграв 25 матчів у Бундеслізі.
Нагадаємо, Баварія готується підписати Тер Штегена.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.