Ноєр висунув вимоги Баварії

Мануель Ноєр хоче покращення умов в Баварії

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр хоче угоду терміном на 5 років з зарплатою понад 20 млн євро в рік.

Про це повідомляє Bild.

Клуб намагається знайти компроміс з воротарем, запропонувавши йому контракт до 2023 року з можливістю продовження ще на рік, включаючи бонуси за досягнення.

Високі вимоги Ноєра пов'язані з припущеннями всередині колективу, що Люка Ернандес і Філіпе Коутінью заробляють більше 20 млн євро в рік.

У цьому сезоні 34-річний Ноєр зіграв 25 матчів у Бундеслізі.

Нагадаємо, Баварія готується підписати Тер Штегена.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.