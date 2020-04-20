Джерело - metaratings.by.
У поєдинку проти Вітебська головний арбітр Сергій Чистов вбивав брестське Динамо.
Про це заявив захисник Євген Хачеріді.
"Так, я читав в пресі про новини, що нібито клуб через це видалення розірве зі мною контракт. Про мене за стільки років чого тільки не писали. Тому до таких новин я вже звик. Вся команда бачила, як нас почали вбивати після початку другого тайму.
Мені подобається команда, в яку я прийшов, у нас хороший колектив, хлопці мене добре прийняли. Хочу грати, тим більше, що більше року не грав. Тут хороший рівень футболу і рівень чемпіонату", - сказав Хачеріді.
Раніше, у Динамо Брест спростували розірвання контракту з Хачеріді.
Нагадаємо, Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра.