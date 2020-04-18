Грізманн хоче залишитися в Барселоні, навіть якщо в клуб прийдуть Неймар і Лаутаро

Француза не лякає конкуренція

Джерело - Marca.

Нападник Антуан Грізманн не має наміру залишати Барселону після закінчення сезону.

Про це повідомляє Marca.

29-річний форвард хоче залишитися, навіть якщо клуб підпише Неймара і Лаутаро Мартінеса, які стануть його прямими конкурентами за місце в складі.

Француз готовий боротися за позицію в атаці синьо-гранатових, незважаючи на те, що його може чекати серйозна конкуренція.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара.

Також повідомляється, що Барселона не зможе придбати Мартінеса через кризу.