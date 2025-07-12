Тренер Жирони попросив клуб зберегти Циганкова

Головний тренер Жирони Мічел хоче зберегти в команді вінгера збірної України Віктора Циганкова.

Про це повідомляє El Nacional.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що Жирона готова відпустити Циганкова за 20 мільйонів євро. Проте тренер звернувся до клубного керівництва з проханням зберегти українця. Попри не надто вдалі виступи в минулому сезоні, він бачить у 27-річному вінгері потенційного лідера команди.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. Сумарно провів за іспанський клуб 85 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 18 асистів.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков може продовжити кар’єру в АПЛ. Трансферна вартість українця оцінюється в 18 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.