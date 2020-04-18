Гравець коштує 111 млн євро

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона не зможе дозволити собі заплатити за нападника Інтера Лаутаро Мартінеса за 111 млн євро.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Ця сума прописана в контракті 22-річного форварда в якості відступних. Дана опція буде діяти два тижні в липні.

Однак зараз ситуація змінилася в зв'язку з припиненням сезону через пандемію коронавіруса, що вкрай негативно позначилося на бюджеті Барселони.

З цієї причини одним з небагатьох варіантів здійснення угоди є обмін на когось з гравців каталонців.

Нагадаємо, Барселона втрачає по 3 млн євро за кожен незіграний матч на Камп Ноу.