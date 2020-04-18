Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона не зможе дозволити собі заплатити за нападника Інтера Лаутаро Мартінеса за 111 млн євро.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Ця сума прописана в контракті 22-річного форварда в якості відступних. Дана опція буде діяти два тижні в липні.
Однак зараз ситуація змінилася в зв'язку з припиненням сезону через пандемію коронавіруса, що вкрай негативно позначилося на бюджеті Барселони.
З цієї причини одним з небагатьох варіантів здійснення угоди є обмін на когось з гравців каталонців.
Нагадаємо, Барселона втрачає по 3 млн євро за кожен незіграний матч на Камп Ноу.