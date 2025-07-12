Мілан розпочав боротьбу за захисника збірної Італії

Мілан зацікавлений у підписанні центрального захисника Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє MilanNews.

За їхньою інформацією, бачити Скальвіні в Мілані хоче особисто новий тренер команди Массіміліано Аллегрі.

Керівництво "россонері" запропонувало за гравця 15 мільйонів євро плюс німецького захисника Маліка Тшау. Останнім раніше цікавився Комо, проте сам німець відмовився переходити в команду Сеска Фабрегаса.

Transfermarkt оцінює Скальвіні в 35 мільйонів євро, Тшау – у 18 мільйонів. Раніше повідомлялося про інтерес до 21-річного італійця з боку Ньюкасла. Англійський клуб був готовий віддати за гравця 30 мільйонів фунтів.

Через дві важкі травми в минулому сезоні Скальвіні взяв участь лише у 8 матчах за Аталанту в усіх турнірах.