Колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара

Джерело - football24.uа.
Неймар матиме шанс влітку повернутися у Барселону.
Про це розповів колишній віцепрезидент Барселони Емілі Роусауд.
"Повернення Неймара можливе, оскільки ринок зазнає девальвації, а багато клубів матимуть значні фінансові втрати.
Барса хоче, щоб Неймар повернувся. Але необхідно буде проаналізувати, чи можлива ця операція в нинішній фінансовій ситуації в клубі. Інтерес Барси до нього реальний. І вони могли б розраховувати на кілька платежів, щоб зробити операцію дешевшою", – сказав Роусауд.
Раніше повідомлялося, що Барселона не купить Неймара цього літа.
Нагадаємо, зарплату Неймара можуть урізати вдвічі.