Колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара

Неймар матиме шанс влітку повернутися у Барселону.

Про це розповів колишній віцепрезидент Барселони Емілі Роусауд.

"Повернення Неймара можливе, оскільки ринок зазнає девальвації, а багато клубів матимуть значні фінансові втрати.

Барса хоче, щоб Неймар повернувся. Але необхідно буде проаналізувати, чи можлива ця операція в нинішній фінансовій ситуації в клубі. Інтерес Барси до нього реальний. І вони могли б розраховувати на кілька платежів, щоб зробити операцію дешевшою", – сказав Роусауд.