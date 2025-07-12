Джервонту Девіса звільнили з-під варти – ЗМІ

Чемпіона WBA у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) звільнили після арешту.

Про це повідомляє Source of Boxing.

Боксер перебував у виправному центрі імені Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида. Правоохоронці затримали Джервонту 11 липня.

Його вже вдруге звинувачують у побитті дівчини. Раніше схожа ситуація траплялася у 2022 році.

У 2023 році Девіс отримав умовний термін через ДТП.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш має відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі.