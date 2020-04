Шевченко може очолити клуб АПЛ

Після роботи з національною збірною України в Андрія Шевченка буде чимало пропозицій від клубів.

Про це повідомляє The Athletic.

Одна з таких може надійти від англійського клубу. Андрій Шевченко може стати претендентом на посаду головного тренера Челсі.

У Шевченка досі зберігається тісний зв’язок із клубом, за який він виступав протягом двох сезонів (2006-2008). Нинішній наставник збірної України залишається у дружніх стосунках із власником Челсі Романом Абрамовичем, а 13-річний син Шевченка займається у футбольній академії лондонців.

