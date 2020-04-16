Шевченко може очолити клуб АПЛ

Джерело - footballhub.com.ua.
Після роботи з національною збірною України в Андрія Шевченка буде чимало пропозицій від клубів.
Про це повідомляє The Athletic.
Одна з таких може надійти від англійського клубу. Андрій Шевченко може стати претендентом на посаду головного тренера Челсі.
У Шевченка досі зберігається тісний зв’язок із клубом, за який він виступав протягом двох сезонів (2006-2008). Нинішній наставник збірної України залишається у дружніх стосунках із власником Челсі Романом Абрамовичем, а 13-річний син Шевченка займається у футбольній академії лондонців.
Andriy Shevchenko 🤝 Chelsea— The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 15, 2020
▪️ How Abramovich persevered to get his man
▪️ Why it couldn't work with Mourinho
▪️ Worked hard but didn't socialise with #CFC team-mates
▪️ Why he & Drogba failed as a partnership
📝 @SJohnsonSport, @liam_twomey, @JamesHorncastle & @domfifield
Раніше, Вацко зазначав, що Шевченко перетворюється на тренера ТОП-рівня.