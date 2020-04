View this post on Instagram

@andriyshevchenko був фантастичним футболістом! І перетворюється на тренера топового рівня! Він показав усім нам, що національна збірна України може грати у смачний футбол і при цьому дарувати нам радість ще й результатами! Це 100% його команда 🇺🇦!!!