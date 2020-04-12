Наживо футбол зможуть побачити лише у 2021 році

Джерело - Чемпіон.

Уряд Італії може заборонити проводити футбольні матчі з глядачів до січня 2021 року.

Про це заявляє журналіст телеканалу beIN Sports Танкреді Палмері.

"Уряд Італії може заборонити проводити в країні футбольні матчі в присутності глядачів до січня 2021 року. Такі заходи можуть бути прийняті керівництвом країни в зв'язку з пандемією коронавірусу", - написав Палмері.

Note:

before thinking “Italian football in trouble”, mind:



every single Italian scenario on #coronavirus is just what happened two weeks in advance to whole western world.



So I wouldn’t be surprised to see sports with no crowds as normality everywhere else for the rest of 2020 https://t.co/6TvbDjwVbU — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 12, 2020

Футбольний сезон - 2019/20 в Італії, як і в більшості країн світу, був зупинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Італія стала одним з осередків захворюваності в Європі.

Нагадаємо, італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону.