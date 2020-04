Уряд Італії може заборонити проводити футбольні матчі з глядачів до січня 2021 року.

Про це заявляє журналіст телеканалу beIN Sports Танкреді Палмері.

Note:

before thinking “Italian football in trouble”, mind:



every single Italian scenario on #coronavirus is just what happened two weeks in advance to whole western world.



So I wouldn’t be surprised to see sports with no crowds as normality everywhere else for the rest of 2020 https://t.co/6TvbDjwVbU