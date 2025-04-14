Ястремська вийшла у чвертьфінал парного розряду в Штутгарті

Даяна Ястремська успішно стартувала у парному розряді на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті. У матчі першого кола українка разом із Альоною Остапенко обіграли німецький дует Настасья Шунк/Елла Зайдель.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:1.

За матч Ястремська та Остапенко 1 раз подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 5 разів помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

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Перше коло парного розряду, 14 квітня

Даяна Ястремська (Україна)/Альона Остапенко Латвія) – Настасья Шунк/Елла Зайдель (Німеччина) 7:6(3), 6:1

Ястремська та Остапенко зіграли разом вперше з 2021 року. Наступними їхніми суперницями стануть або треті сіяні Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-), або Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Цікаво, що Ястремська зіграє проти Остапенко у першому колі одиночного розряду змагань у Штутгарті.

У фіналі кваліфікації одиночного розряду Даяна перемогла одну з сьогоднішніх суперниць – Еллу Зайдель (6:3, 6:4).