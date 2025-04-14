Яремчук прокоментував чемпіонство Олімпіакоса та показав кадри святкування

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук поділився своїми враженнями після перемоги пірейців у чемпіонаті Греції.

Лаконічний допис він залишив на своїй сторінці в Instagram.

"Трофей чемпіона повертається додому до Пірея", – написав Роман та показав кадри епічного святкування.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.

Яремчук з'явився у полі на 90-й хвилині, встигнувши за цей час записати собі у пасив жовту картку. У поточному сезоні на рахунку українського форварда 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за клуб у всіх турнірах.

Зазначимо, що через цей успіх Україна втратила всі шанси на пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.