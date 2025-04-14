Металіст 1925 переміг Буковину в Першій лізі та піднявся у зону перехідних матчів

У понеділок, 14 квітня, відбувся матч 2 туру другого етапу Першої ліги сезону-2024/25, в якому Металіст 1925 приймав Буковину.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь харківського клубу.

Металіст 1925 вийшов уперед на 19 хвилині зустрічі завдяки автоголу Андрія Буська. У середині другого тайму команда з Чернівців відігралася, проте вже за 3 хвилини Владлен Юрченко реалізував суперечливий пенальті та приніс колективу перемогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

Чемпіонська група

2 тур, 14 квітня

Металіст 1925 – Буковина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Бусько (а.г.), 1:1 – 71 Безуглий, 2:1 – 74 Юренко (пен.)

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 піднявся на 4 місце, що дозволяє команді грати стикові матчі за право виступати в Українській Прем'єр-лізі.

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Нагадаємо, нещодавно Металіст 1925 поступився Металісту в харківському дербі. За підсумками гри лідер Шахтаря Георгій Судаков та президент Металіста 1925 Володимир Носов посперечалися у коментарях.