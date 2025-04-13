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Мбаппе отримав пряму червону картку за брутальний фол в матчі Ла Ліги

Олексій Погорелов — 13 квітня 2025, 18:40
Мбаппе отримав пряму червону картку за брутальний фол в матчі Ла Ліги
Кіліан Мбаппе

Форвард Реала Кіліан Мбаппе захоче якомога швидше забути матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса.

По ходу першого тайму 26-річний француз заробив свою першу червону картку у складі мадридського клубу.

На 38-й хвилині Мбаппе стрибком влетів у ногу хавбека Алавеса Антоніо Бланко. Головний арбітр показав гравцю Реала жовту картку, але після перегляду повтору він змінив своє рішення на вилучення.

На той момент підопічні Карло Анчелотті вели у рахунку 1:0 завдяки голу Едуардо Камавінги.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе взяв участь у 47 матчах Реала, у яких відзначився 32 голами та 4 результатианими передачами.

Раніше з'явилася інформація, коли вирішиться доля Карло Анчелотті та його майбутнього в мадридському Реалі.

Алавес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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