Мбаппе отримав пряму червону картку за брутальний фол в матчі Ла Ліги
Кіліан Мбаппе
Форвард Реала Кіліан Мбаппе захоче якомога швидше забути матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса.
По ходу першого тайму 26-річний француз заробив свою першу червону картку у складі мадридського клубу.
На 38-й хвилині Мбаппе стрибком влетів у ногу хавбека Алавеса Антоніо Бланко. Головний арбітр показав гравцю Реала жовту картку, але після перегляду повтору він змінив своє рішення на вилучення.
На той момент підопічні Карло Анчелотті вели у рахунку 1:0 завдяки голу Едуардо Камавінги.
У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе взяв участь у 47 матчах Реала, у яких відзначився 32 голами та 4 результатианими передачами.
Раніше з'явилася інформація, коли вирішиться доля Карло Анчелотті та його майбутнього в мадридському Реалі.