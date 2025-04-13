Мбаппе отримав пряму червону картку за брутальний фол в матчі Ла Ліги

Форвард Реала Кіліан Мбаппе захоче якомога швидше забути матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса.

По ходу першого тайму 26-річний француз заробив свою першу червону картку у складі мадридського клубу.

На 38-й хвилині Мбаппе стрибком влетів у ногу хавбека Алавеса Антоніо Бланко. Головний арбітр показав гравцю Реала жовту картку, але після перегляду повтору він змінив своє рішення на вилучення.

Kylian Mbappe first red card got Real Madrid https://t.co/m22IeGQNPf — BLAC™ (@ArseLegend) April 13, 2025

На той момент підопічні Карло Анчелотті вели у рахунку 1:0 завдяки голу Едуардо Камавінги.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе взяв участь у 47 матчах Реала, у яких відзначився 32 голами та 4 результатианими передачами.

Раніше з'явилася інформація, коли вирішиться доля Карло Анчелотті та його майбутнього в мадридському Реалі.