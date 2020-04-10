Італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону

Клуби Серії А втратять 1 млрд євро, якщо поточний сезон не відновиться.

Про це розповів колишній генеральний директор Мілана Адріано Галліані.

"Ви не можете не відновити чемпіонат, але ви повинні зробити це в безпечних умовах. Я не розумію цієї наполегливості, щоб повернутися на поле раніше і планувати почати грати в вересні, коли пандемія все ще може тривати. Наразі ми не можемо цього знати. Якщо чемпіонат Італії не відновитися, Серія А втратить 600 млн євро. Це без урахування частки в 400 млн, яка повинна бути отримана командами, які беруть участь в єврокубках", - сказав Галліані.