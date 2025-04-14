Він може стати найкращим нападником у Серії А: спортдир Роми оцінив перспективи Довбика

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі оцінив гру нападника збірної України Артема Довбика у його дебютному сезоні в римському клуб, висловивши думку, що українець може стати найкращим форвардом у Серії А протягом кількох наступних років.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Вважаю, що Довбик може стати найкращим нападником у Серії А протягом кількох наступних років. Я сказав йому, що він має продовжувати працювати над собою, оскільки на даний момент він використовує лише 50% від свого потенціалу", – сказав Гізольфі.

Напередодні Довбик став найгіршим гравцем своєї команди за підсумками нічийного матчу з Лаціо (1:1) у 32 турі Серії А.

Нагадаємо, Артем перейшов у Рому з Жирони влітку 2024 року за 30,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку 27-річного нападника збірної України 15 голів і 4 асисти в 38 матчах за Рому в усіх турнірах.