Форвард Шахтаря зацікавив клуб Серії А

Нападник Шахтаря Егіналдо потрапив до сфери інтересів італійської Болоньї.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, бразильський легіонер привернув увагу представника Серії А в очному поєдинку між командами в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Болонья буде готова придбати футболіста в тому випадку, якщо влітку клуб залишить 24-річний нападник збірної Швейцарії Дан Ндоє, інтерес до якого виявляють багато топклубів Італії та Європи.

Егіналдо перейшов до Шахтаря влітку 2023 року із Васко да Гама за 3,5 мільйони євро. За цей час форвард зіграв за донецький клуб 49 офіційних матчів, в яких забив 8 голів та віддав 8 асистів.

Як відомо, взимку "гірники" підписали вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантану. Також донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії українського гранда.