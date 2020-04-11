Манчестер Юнайтед влітку позбудеться п’ятьох гравців

Клуб хоче звільнити бюджет для нових трансферів

П'ятеро гравців Манчестер Юнайтед будуть перебувати у зоні ризику під час трансферного вікна.

Про це повідомляє MEN.

Захисник Філ Джонс та хавбеки Джессі Лінгард і Андреас Перейра не матимуть гарантій на ігровий час, тому їм краще шукати нові команди. Те саме стосується Алексіса Санчеса і Кріса Смоллінга, які поточний сезон проводять у орендах за Інтер і Рому відповідно.

Сульшер хоче розширити свій бюджет та звільнити місце у складі для щонайменше трьох новачків.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав воротаря з Чехії.