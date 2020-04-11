Манчестер Юнайтед влітку позбудеться п’ятьох гравців

Джерело - football24.uа.
П'ятеро гравців Манчестер Юнайтед будуть перебувати у зоні ризику під час трансферного вікна.
Про це повідомляє MEN.
Захисник Філ Джонс та хавбеки Джессі Лінгард і Андреас Перейра не матимуть гарантій на ігровий час, тому їм краще шукати нові команди. Те саме стосується Алексіса Санчеса і Кріса Смоллінга, які поточний сезон проводять у орендах за Інтер і Рому відповідно.
Сульшер хоче розширити свій бюджет та звільнити місце у складі для щонайменше трьох новачків.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав воротаря з Чехії.