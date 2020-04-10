Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо

Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк має велику повагу до Ігоря Суркіса.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене дуже велика повага до Ігоря Суркіса. Якби не він - не знаю, на якому б рівні було Динамо. Він дуже багато зробив для цієї команди. Він заслужив набагато більшого.

Як він переживає за цю команду - я знаю це зсередини. Я багато разів бачив його емоції. Так, як він любить цю команду, не любить ніхто. Він заслужив набагато більшого як президент Динамо", - сказав Морозюк.