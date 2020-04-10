Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк має велику повагу до Ігоря Суркіса.
Про це заявив сам футболіст.
"У мене дуже велика повага до Ігоря Суркіса. Якби не він - не знаю, на якому б рівні було Динамо. Він дуже багато зробив для цієї команди. Він заслужив набагато більшого.
Як він переживає за цю команду - я знаю це зсередини. Я багато разів бачив його емоції. Так, як він любить цю команду, не любить ніхто. Він заслужив набагато більшого як президент Динамо", - сказав Морозюк.
Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк зізналась, що перехворіла на коронавірус.