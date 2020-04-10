 Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо

Сьогодні 11:15 412 0
Морозюк не шкодував хороших слів щодо президента киян
Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо
#Морозюк, #Суркіс

Джерело - Tribuna.com.

Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк має велику повагу до Ігоря Суркіса.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене дуже велика повага до Ігоря Суркіса. Якби не він - не знаю, на якому б рівні було Динамо. Він дуже багато зробив для цієї команди. Він заслужив набагато більшого.

Як він переживає за цю команду - я знаю це зсередини. Я багато разів бачив його емоції. Так, як він любить цю команду, не любить ніхто. Він заслужив набагато більшого як президент Динамо", - сказав Морозюк.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк зізналась, що перехворіла на коронавірус.

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