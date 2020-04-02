Ірина Морозюк зізналась, що перехворіла на коронавірус

Дружина захисника турецького Різеспора Миколи Морозюка Ірина раніше підхопила небезпечну недугу.

Про це заявила сама Ірина.

"Два тижні тому я захворіла якимось вірусом, типу ГРВІ. Лікар тоді сказала, що 50/50 – можливо, коронавірус, можливо – ні. Я перехворіла 3-4 дні, основні симптоми минули, залишилася тільки втрата нюху – я не відчувала смаку і запаху. У мене почало дерти в грудях і хотілось покашлювати. Потім піднялася температура: не вище 37,5, але було дуже хр*ново. Це тривало 3 дні, а на 4-й температура спала і мені стало легше. Останні 2 дні я вже більш-менш відчуваю, що їм.

Я здала аналіз на антитіла коронавірусу – він у мене позитивний. Лікар оглянула мене і сказала, що все добре, але треба здати тест на антитіла. Він показав позитивний результат. Виходить, 2 тижні тому я перехворіла коронавірусом без ускладнень. Я повторно здам аналіз, але мені кажуть, що хвороба вже пройшла. Для них це дуже важливо, щоб дізнатися, чи не є я носієм і чи не заразна для інших людей. Я серйозно до цього поставилася і ні з ким не контактувала. Лише з дитиною і нянею, але вони добре почуваються.

Хто говорить, що я брешу – ви якісь придурки. Я розповідаю, як є. Я рада, що перехворіла саме в такій формі. Дай бог, щоб у мене тепер був імунітет. Я щаслива, що зараз ним перехворіла. Дай бог, щоб у мене були ці антитіла і щоб у цьому році я більше не хворіла коронавірусом", – сказала Морозюк.