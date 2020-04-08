 Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:13 648
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Сьогодні 20:09 1268
Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE
Сьогодні 19:41 613
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Сьогодні 16:40 744 1
ФІФА оголосила про важливі зміни у футболі
Сьогодні 11:58 1661
Стаховський назвав свою пенсію
Сьогодні 08:46 2097
Шевченко хоче тренувати клуб Серії А чи АПЛ - Мальдера
Сьогодні 08:30 1685 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:32 18296
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
Вчора 22:39 655 1
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 17:54 2218
Блоги
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
05.04.2020 15:51 447
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1806 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 365
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1099
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 810 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:22 Футбол Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі 0
21:10 Футбол Легендарний гравець Карпат важко хворий і потребує допомоги 178
20:54 Футбол Мессі відхилив космічну пропозицію 430
20:48 Футбол Баскетболісти турецького клубу у Росії заразилися коронавірусом 382
20:40 Футбол Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти 579
20:24 Футбол Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос 961
20:09 Футбол Рекордно впала ціна Ярмоленка 1268
19:55 Футбол Протасов: Дострокове завершення чемпіонату України не розглядається 487
19:41 Пряма трансляція Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE 613
19:39 Футбол Клуб Серії А хоче підписати Мессі 624
19:22 Футбол Гол українця приніс перемогу Славії над БАТЕ у півфіналі Кубка Білорусі 900
19:10 Баскетбол Український зірковий баскетболіст вказав графік своїх тренувань під час карантину 675
18:55 Футбол Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться 927
18:40 Футбол АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону 578
18:25 Футбол Істіклол знищив Душанбе-83 у першому турі чемпіонату Таджикистану 731
18:10 Баскетбол Михайлюк: Можливо чемпіонат НБА дограють у Вегасі 690
17:55 Бокс Повєткін: Ломаченко краще Мейвезера 1280
17:39 Бокс Редкач: Полтава? Як можна жити в оточенні такого бидла? 1831 1
17:25 Баскетбол Капітан збірної Литви став волонтером на час пандемії коронавірусу 869
17:10 Футбол У Бартомеу конфлікт з кількома віцепрезидентами Барселони 754
16:55 Футбол ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану 1038
16:42 Блог Віталій Кличко став головним героєм гри 304
16:40 Біатлон Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України 744 1
16:25 Футбол Наполі зацікавився нападником російського клубу 1002 2
16:22 Блог Зірки українського футболу зняли ролик про миття рук 270

Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос

Сьогодні 20:24 961 0
Мораес заговорив про тугу за рідною країною
Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос
#Мораес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес, що знаходиться наразі на карантині в Україні, має бажання повернутися на батьківщину.

Про це заявив сам бразилець.

"Я хочу повернутися в Сантос, я сумую за грою в Бразилії", - заявив Мораес.

33-річний Жуніор Мораес перейшов в Шахтар влітку 2018 року. У грудні 2019-го форвард продовжив контракт з гірниками до 31 грудня 2021 року.

Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.

Коментарі ()