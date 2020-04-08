Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос

Джерело - Чемпіон.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес, що знаходиться наразі на карантині в Україні, має бажання повернутися на батьківщину.
Про це заявив сам бразилець.
"Я хочу повернутися в Сантос, я сумую за грою в Бразилії", - заявив Мораес.
"Tenho vontade de voltar para o Santos, tenho saudade de jogar no Brasil". No Fora de Jogo desta terça, Júnior Moraes, do Shakhtar, conversou com o nosso correspondente @ArthurQuezada e respondeu perguntas que nossos seguidores fizeram para ele! Se liga! pic.twitter.com/9zI8VZQYfS— Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) April 8, 2020
33-річний Жуніор Мораес перейшов в Шахтар влітку 2018 року. У грудні 2019-го форвард продовжив контракт з гірниками до 31 грудня 2021 року.
Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.
Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.