Нападник Шахтаря: Я хочу повернутися у Сантос

Мораес заговорив про тугу за рідною країною

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес, що знаходиться наразі на карантині в Україні, має бажання повернутися на батьківщину.

Про це заявив сам бразилець.

"Я хочу повернутися в Сантос, я сумую за грою в Бразилії", - заявив Мораес.

"Tenho vontade de voltar para o Santos, tenho saudade de jogar no Brasil". No Fora de Jogo desta terça, Júnior Moraes, do Shakhtar, conversou com o nosso correspondente @ArthurQuezada e respondeu perguntas que nossos seguidores fizeram para ele! Se liga! pic.twitter.com/9zI8VZQYfS — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) April 8, 2020

33-річний Жуніор Мораес перейшов в Шахтар влітку 2018 року. У грудні 2019-го форвард продовжив контракт з гірниками до 31 грудня 2021 року.

Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.