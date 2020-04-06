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Шахтар очікує допомогу від ФІФА

Сьогодні 12:44 1423 0
Сергій Палкін прокоментував фінансові труднощі Шахтаря
Шахтар очікує допомогу від ФІФА
#Палкін, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Шахтар очікує на підтримку ФІФА у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Карантин на нас впливає, якщо дивитися на результат за доходами. Падає прибутковість від телебачення, відвідуваності матчів і так далі. Якщо дохідна частина істотно падає в європейському футболі, ФІФА повинна запропонувати варіанти, яким чином нам компенсувати те, що ми втрачаємо в дохідній частині.

Все танцює від економіки. І наскільки сильна буде економіка в Україні та Європі, настільки сильним буде футбол. Тому, сьогодні одна з головних задач ФІФА: розглянути та затвердити певні принципи та заходи для підтримки клубів не тільки в слаборозвинених економіках, але і європейських клубів, в тому числі", - заявив Палкін.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.

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