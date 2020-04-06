Шахтар зацікавлений у дограванні чемпіонату України.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Природно, ми хочемо дограти. Але наскільки ситуація нам дозволить це зробити - складно сказати. Сьогодні неможливо спрогнозувати навіть на тиждень.

Коли ми зрозуміємо, що це неможливо, тоді потрібно сідати і обговорювати з УПЛ і УАФ, де ми поставимо крапку. Думок дуже багато.

У нас навіть некоректно питати, тому що ми випереджаємо набагато очок наших суперників. Будь-яке рішення на нас ніяк не вплине. Підливати масла у вогонь на даному етапі не варто. Ми віримо, що закінчимо нормально чемпіонат.

Якщо не вийде - рішення буде за УАФ і УПЛ", - розповів Палкін.