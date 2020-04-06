 Шахтар готовий до будь-якого рішення щодо завершення сезону - Палкін | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону - Палкін

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Сергій Палкін прокоментував завершення сезону
Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону - Палкін
#Палкін, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Шахтар зацікавлений у дограванні чемпіонату України.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Природно, ми хочемо дограти. Але наскільки ситуація нам дозволить це зробити - складно сказати. Сьогодні неможливо спрогнозувати навіть на тиждень.

Коли ми зрозуміємо, що це неможливо, тоді потрібно сідати і обговорювати з УПЛ і УАФ, де ми поставимо крапку. Думок дуже багато.

У нас навіть некоректно питати, тому що ми випереджаємо набагато очок наших суперників. Будь-яке рішення на нас ніяк не вплине. Підливати масла у вогонь на даному етапі не варто. Ми віримо, що закінчимо нормально чемпіонат.

Якщо не вийде - рішення буде за УАФ і УПЛ", - розповів Палкін.

Нагадаємо, Тайсон визнаний найкращим гравцем березня у Шахтарі.

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