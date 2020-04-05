Марадона: Клуби обходяться з футболістами як з рабами

Клуби використовують пандемію коронавірусу в своїх цілях і зловживають зниженням зарплат в футболі через припинення турнірів.

Про це заявляє Дієго Марадона.

"Є клуби, які користуються моментом, щоб не платити своїм гравцям. Вони зверталися з футболістами як з рабами довгий час.

Створюється враження, що в цих клубах завжди була пандемія. Ми не повинні шукати виправдань, бо гравцям потрібна їхня зарплата, щоб їсти.

Є гравці, які можуть не брати взагалі зарплату за цей час, це правда, і ми це знаємо. Але є гравці, які не можуть віддати зарплату навіть за місяць. І клуби повинні платити їм, а вони шукають спосіб відмовитися від платежів", - зазначив Марадона.