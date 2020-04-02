УЄФА незадоволена рішенням Бельгії достроково закінчити чемпіонат

Джерело - sport.ua.
В УЄФА не надто задоволені таким рішенням Бельгії завершити чемпіонат і не чекати можливості його дограти.
Про це повідомляє Voetbal Nieuws.
В організації була ідея спільної боротьби з кризою і одночасного завершення чемпіонатів.
У четвер в Бельгії прийняли рішення завершити чемпіонат і не чекати можливості його дограти, а чемпіонський титул отримав Брюгге, який впевнено лідирував в таблиці.
Очікується, що шляхом Бельгії підуть інші чемпіонати середнього рівня, тоді як провідні ліги, враховуючи великі телевізійні контракти і високі зарплати гравців, будуть робити все, щоб закінчити сезон.