 УЄФА незадоволена рішенням Бельгії достроково закінчити чемпіонат | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА незадоволена рішенням Бельгії достроково закінчити чемпіонат

Сьогодні 21:48 1007 0
Організація сподівається, що інші ліги не підуть цим шляхом
УЄФА незадоволена рішенням Бельгії достроково закінчити чемпіонат
#Бельгія, #УЄФА

Джерело - sport.ua.

В УЄФА не надто задоволені таким рішенням Бельгії завершити чемпіонат і не чекати можливості його дограти.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

В організації була ідея спільної боротьби з кризою і одночасного завершення чемпіонатів.

У четвер в Бельгії прийняли рішення завершити чемпіонат і не чекати можливості його дограти, а чемпіонський титул отримав Брюгге, який впевнено лідирував в таблиці.

Очікується, що шляхом Бельгії підуть інші чемпіонати середнього рівня, тоді як провідні ліги, враховуючи великі телевізійні контракти і високі зарплати гравців, будуть робити все, щоб закінчити сезон.

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