 Михайличенко: Для догравання чемпіонату ще потрібен місяць підготовки | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко: Для догравання чемпіонату ще потрібен місяць підготовки

Сьогодні 20:40 225 1
Наставник команди відзначив, що підготовка пройде у прискореному режимі
Михайличенко: Для догравання чемпіонату ще потрібен місяць підготовки
#Динамо, #Михайличенко

Джерело - ФК Динамо.

У нинішній ситуації ми всі маємо бути ще більш зібраними та організованими.

Про це заявив наставник Динамо Олексій Михайличенко.

"Зі свого боку, ми чудово розуміємо, що навіть якщо буде догравання чемпіонату, то для повноцінної підготовки гравців потрібен буде місяць. І я усвідомлюю, що у нас цього часу не буде, а підготовка пройде у прискореному режимі.

Ми вже думаємо над цим, розробляємо спеціальні програми, які дозволять максимально швидко підготувати команду в разі відновлення повноцінного тренувального процесу.

- У тому, що відбувається у світі й у професійному футболі, можна знайти хоч якийсь позитив? Знайти серйозний позитив у цьому всьому, звичайно, складно. Але я би відзначив, що в нинішній ситуації ми всі маємо бути ще більш зібраними та організованими. Напевно, ще й більш оптимістичними, ніж зазвичай.", - це зазначив Михайличенко.

Раніше, Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея.

Нагадаємо, Суркіс розповів, що УАФ не контактує щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі.

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