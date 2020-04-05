Михайличенко: Для догравання чемпіонату ще потрібен місяць підготовки

У нинішній ситуації ми всі маємо бути ще більш зібраними та організованими.

Про це заявив наставник Динамо Олексій Михайличенко.

"Зі свого боку, ми чудово розуміємо, що навіть якщо буде догравання чемпіонату, то для повноцінної підготовки гравців потрібен буде місяць. І я усвідомлюю, що у нас цього часу не буде, а підготовка пройде у прискореному режимі.

Ми вже думаємо над цим, розробляємо спеціальні програми, які дозволять максимально швидко підготувати команду в разі відновлення повноцінного тренувального процесу.

- У тому, що відбувається у світі й у професійному футболі, можна знайти хоч якийсь позитив? Знайти серйозний позитив у цьому всьому, звичайно, складно. Але я би відзначив, що в нинішній ситуації ми всі маємо бути ще більш зібраними та організованими. Напевно, ще й більш оптимістичними, ніж зазвичай.", - це зазначив Михайличенко.