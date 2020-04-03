 Суркіс: УАФ не контактує з нами щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: УАФ не контактує з нами щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі

Сьогодні 20:25 164 0
У Прем'єр-лізі все зрозуміло - там зараз немає президента
Суркіс: УАФ не контактує з нами щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі
#Суркіс, #Динамо

Джерело - football24.ua.

УАФ могла б підтримувати більш тісний контакт з клубами у питанні відновлення матчів.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я можу вірити або хотіти того, щоб чемпіонат був дограний. І він повинен бути дограний, якщо буде така можливість. УЄФА пропонує різні терміни, але ми про них не знаємо, я дізнаюсь про це від журналістів та інших джерел. УАФ з нами не зв'язується. Таке враження, що у нас кожен живе сам по собі.

У Прем'єр-лізі все зрозуміло - там зараз немає президента. Але УАФ веде прямий діалог з УЄФА, напевно, щось обговорюється, рекомендується. Можна ж зробити нараду з клубами по скайпу, як це зробив, наприклад, Олімпійський комітет. Динамо і Шахтар не потребують їхньої підтримки, але є ж і інші клуби, які потрапили в непросту ситуацію, їм важко. Вони повинні розуміти, як поводитися далі.

В Іспанії клуби це обговорили з федерацією. А у нас, якщо завтра почати чемпіонат, то ми його не зможемо почати, тому що футболісти перебувають не в тих фізичних кондиціях. Ми не можемо ризикувати їхнім здоров'ям. Їм потрібен час на підготовку - 10 або 15 днів, не знаю. Це все потрібно обговорювати. Але така ініціатива повинна надходити від керівництва УАФ. Крім всього іншого, є ж гравці збірної, про яких там так піклуються", - розповів Суркіс.

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