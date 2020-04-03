Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея

Корінтіанс не може виплатити кошти за гравця

Захисник київського Динамо Сідклей в зимове трансферне вікно відправився в Корінтіанс.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Клуби зійшлися на ціні 600 тисяч євро за орендну угоду. Однак, українська команда досі не отримала гроші за футболіста. Динамо вже готує скаргу в ФІФА за несплату.

Керівництво бразильців відповіли киянам, що наразі займаються коригуванням рахунків, тому просять Динамо увійти в становище.

Раніше повідомлялося, що Корінтіанс може повернути Сідклея у Динамо.