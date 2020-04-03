Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея

Джерело - telegraf.com.uа.
Захисник київського Динамо Сідклей в зимове трансферне вікно відправився в Корінтіанс.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva.
Клуби зійшлися на ціні 600 тисяч євро за орендну угоду. Однак, українська команда досі не отримала гроші за футболіста. Динамо вже готує скаргу в ФІФА за несплату.
Керівництво бразильців відповіли киянам, що наразі займаються коригуванням рахунків, тому просять Динамо увійти в становище.
Раніше повідомлялося, що Корінтіанс може повернути Сідклея у Динамо.