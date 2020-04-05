Михайличенко: Головне зараз - здоров'я рідних, близьких та своє власне

У нинішньому житті та роботі треба відштовхуватися від питань безпеки та здоров'я.

Про це заявив наставник Динамо Олексій Михайличенко.

"У нас у команді дорослі хлопці, які розуміють усю ступінь серйозності подій, що відбуваються. У наших розмовах я намагаюся донести, що якщо ми не можемо змінити ситуацію, то маємо змінити своє ставлення до неї.

У нинішніх умовах багато чого, звичного для нас, відходить на другий план. Головне зараз - здоров'я рідних, близьких та своє власне. Все інше відновиться, а в нинішньому житті та роботі треба відштовхуватися від питань безпеки та здоров'я", - це зазначив Михайличенко.