Нападник ФК Мінськ: У Білорусі ти не чоловік, якщо боїшся коронавірусу

Джерело - sport.ua.
Нападник ФК Мінськ Огнен Ролович шокований тим, що чемпіонат з футболу в Білорусі триває за планом.
Про це заявив сам футболіст.
"Це безумство, що чемпіонат Білорусі єдиний, де продовжують грати в футбол. Тут ведуть себе так, ніби ця проблема не має великого значення і ми не повинні боятися. У Білорусі дивний менталітет: якщо ти боїшся коронавірусу, то ти не чоловік.
Складно зосередитися на футболі. Ти не знаєш, де були інші гравці, з ким спілкувалися. У тебе контракт з клубом, а тому ти не можеш відмовитися від участі в матчах і тренуваннях, адже тобі потрібно дбати про свою сім'ю. Перебуваю між двох вогнів", - сказав Ролович.
Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.