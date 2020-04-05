Нападник ФК Мінськ: У Білорусі ти не чоловік, якщо боїшся коронавірусу

Нападник ФК Мінськ Огнен Ролович шокований тим, що чемпіонат з футболу в Білорусі триває за планом.

Про це заявив сам футболіст.

"Це безумство, що чемпіонат Білорусі єдиний, де продовжують грати в футбол. Тут ведуть себе так, ніби ця проблема не має великого значення і ми не повинні боятися. У Білорусі дивний менталітет: якщо ти боїшся коронавірусу, то ти не чоловік.

Складно зосередитися на футболі. Ти не знаєш, де були інші гравці, з ким спілкувалися. У тебе контракт з клубом, а тому ти не можеш відмовитися від участі в матчах і тренуваннях, адже тобі потрібно дбати про свою сім'ю. Перебуваю між двох вогнів", - сказав Ролович.