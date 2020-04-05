У Серії A планується перевірка всіх гравців на коронавірус

Джерело - sport.ua.
Поки що до завершення коронавірусної кризи в Європі ще далеко, але в Італії мають намір жорстко контролювати спортсменів після їх повернення до командних тренувань.
Про це повідомляє Football Italia.
Повідомляється, що клуби Серії A будуть зобов'язані регулярно перевіряти всіх гравців на коронавірус.
Крім того, планується розділити тих футболістів, хто вже перехворів і має імунітет, з тими, у кого імунітету поки немає.
Очікується, що масові тести будуть проходити не тільки футболісти, але і всі спортсмени в Італії. При цьому навіть орієнтовних термінів повернення спорту поки немає.
Нагадаємо, Лукаку знищив керівництво Серії А.