Керівництво Серії А надто довго зволікало із зупиненням чемпіонату.

Про це розповів нападник Інтера Ромелу Лукаку.

"Чому ми повинні грати, коли у світі люди ризикують своїм життям? Обов'язково потрібно було дочекатися, коли у гравця Ювентуса виявлять коронавірус? Це не нормально. Я сумую за футболом, але життя людей зараз найважливіше. Все інше другорядне.

Найбільше мені не вистачає суперництва, повного стадіону, підтримки трибун. Зараз я користуюся моментом, щоб проаналізувати свої останні виступи, все, що я зробив за останні шість місяців. У футболі завжди є місце для розвитку. Я завжди повинен бути готовий допомогти своїм одноклубникам. Ми багато тренуємося, кожен день дивимося відео, щоб усвідомити свої помилки і уникнути їх повторення в майбутньому", - розповів Лукаку.