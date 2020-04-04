Нападника збірної Сербії арештували за порушення карантину

Нападник понесе покарання через порушення правил карантину

Форвард збірної Сербії Александар Прийович був затриманий правоохоронними органами за порушення режиму карантину.

Про це повідомляє Reuters.

Футболіст був затриманий з компанією з 4 осіб, коли був помічений в одному з ресторанів після 17 години. Форвард може понести серйозне покарання, оскільки вже був викликаний в прокуратуру.

Варто відзначити, що уряд Сербії ввів комендантську годину з 17 до 5 в будні дні, і з 13 дня суботи до 5 ранку понеділка, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.