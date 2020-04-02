Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП

Джерело - glavcom.ua.
Баварія оштрафувала Жерома Боатенга, який на цьому тижні порушив карантин та потрапив в ДТП.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
"Боатенг порушив правила клубу, коли поїхав так далеко від своєї резиденції. У поточній ситуації, відповідно до правил обмежень на виїзд і рекомендацій органів охорони здоров'я, клуб вважає правильним покарати гравця", - йдеться в заяві клубу.
Мюнхенський клуб оштрафував свого гравця і пожертвує ці гроші лікарням в Мюнхені.
Нагадаємо, лідер Баварії потрапив у ДТП під час снігопаду.