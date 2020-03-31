Колишній півзахисник Таврії та збірної України Денис Голайдо розчарований завершенням кар'єри у так званому чемпіонаті Криму.

Про це розповів сам гравець.

"Грають вісім команд. Більшість з них фінансує влада та тільки двом, здається, допомагають спонсори. Рівень чемпіонату навіть не можу з чимось порівняти. Слабенький. Вісім команд грають в чотири кола між собою. На літніх і зимових зборах якийсь кубок придумують – між собою ще по п'ять разів зіграти. Коли я ще виступав, ми могли з одною командою сім-вісім разів за рік зіграти.

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Мене вражає, коли я приходжу на матч, наприклад, Кримтеплиці, а мені кажуть на стадіоні сто рублів за квиток заплатити. Кажу: "Ви що, знущаєтесь? Купити квиток на Прем'єр-лігу Криму?" Було б чудово, якби закінчив, як при Україні – зіграти вдома з Шахтарем, Динамо, Дніпром. Коли повний стадіон, красиво закінчив і пішов. А так пішов з порожнього стадіону і все.

За останній рік перед закінченням кар'єри мені два рази зламали ребра. І потім коли з Євпаторією грали, мені зламали гомілкостоп. Сказав, що вистачить. Це не ті гроші, за які варто ці переломи терпіти, щоб потім інвалідом залишитися. Коли вже закінчив і переосмислив, розумієш, що там недопрацював, там зробив помилку. Тоді цього не бачив. Але я не скаржуся.

Слава богу, потрапив до збірної України, виграв Кубок України. Виступав в таких командах, як Металург, в Ужгороді у нас якийсь колектив був. Не шкодую, але розумію, що могло бути набагато краще", – розповів Голайдо