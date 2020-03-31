 Ексгравець збірної України назвав реалії "чемпіонату Криму" | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином
Сьогодні 14:39 1836
Названо найкращого спортсмена України у березні
Сьогодні 16:55 4
В Україні вирішили продовжити гандбольний сезон
Сьогодні 12:57 1122
Рома цікавиться Тете
Сьогодні 11:31 1553
Тотті: Чемпіонат Італії не відновиться
Сьогодні 09:46 1501 1
Ла-Ліга може скасувати сезон за однієї умови
Сьогодні 09:32 1471
Вацко: Димінський не фінансує Карпати
Сьогодні 09:16 1712
УЄФА дозволить національним асоціаціям визначати переможця чемпіонату
Сьогодні 08:29 1501 1
Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус
Вчора 20:40 572
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 20:37 12376 2
Блоги
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:08 887
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
Вчора 20:37 1065
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 20:37 12374 2
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
Вчора 18:53 474
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 17:22 953
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки Valeriy Ruchka
29.03.2020 10:03 688
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч Андрій Твердохліб
28.03.2020 17:55 897
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09 Андрій Твердохліб
28.03.2020 15:28 841
Найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги
Найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги Андрій Твердохліб
28.03.2020 13:32 360
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
28.03.2020 13:24 784
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:55 Гімнастика Названо найкращого спортсмена України у березні 4
16:41 Теніс WTA відмовилася фінансово підтримати тенісисток на період карантину 222
16:25 Футбол Власник найуспішнішого клубу Чехії заразився коронавірусом 332
16:10 Футбол Колишній голкіпер Барселони перебуває у критичному стані після зараження коронавірусом 515
15:55 Футбол У Барселоні не хочуть відновлення сезону матчами з пустими трибунами 398
15:44 Футбол Аякс розірвав контракт з гравцем, який отямився після дворічної коми 931
15:29 Футбол Мені два рази ламали ребра - Голайдо про реалії "чемпіонату Криму" 1038
15:14 Футбол Вулвергемптон оцінив свого лідера у 80 млн фунтів 678
14:59 Футбол У Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих 586
14:47 Футбол Вацко: Шаблій не має права приймати рішення у Карпатах 870
14:39 Бокс Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином 1836
14:30 Теніс На кортах US Open створять тимчасовий шпиталь 633
14:16 Футбол Мілік влітку може покинути Наполі 736
13:56 ММА Bellator 242 перенесли через коронавірус 878
13:46 Футбол Алаба відмовився продовжувати контракт з Баварією 761
13:29 Баскетбол У НБА хочуть скоротити плей-оф 902
13:16 Футбол Голайдо: Як я можу почати вболівати за збірну Росії? 1844
12:57 Гандбол В Україні вирішили продовжити гандбольний сезон 1122
12:47 Регбі Федерація регбі США стала банкрутом через пандемію коронавірусу 1003
12:30 Футбол Ювентус може позбутися Роналду 1727
12:15 Футбол Скрипник: Чемпіонат однозначно потрібно догравати 1107
11:58 Футбол Барселона влітку виставить Умтіті на трансфер 1367
11:48 Баскетбол Євробаскет-2021 можуть перенести через Олімпійські ігри 1126
11:31 Футбол Рома цікавиться Тете 1553
11:16 Футбол Скрипник: Гравці Зорі дисципліновані 1301

Мені два рази ламали ребра - Голайдо про реалії "чемпіонату Криму"

Сьогодні 15:29 1038 0
Денис Голайдо прокоментував "чемпіонат Криму"
Мені два рази ламали ребра - Голайдо про реалії "чемпіонату Криму"
#Голайдо, #Крим

Джерело - ua.tribuna.com.

Колишній півзахисник Таврії та збірної України Денис Голайдо розчарований завершенням кар'єри у так званому чемпіонаті Криму.

Про це розповів сам гравець.

"Грають вісім команд. Більшість з них фінансує влада та тільки двом, здається, допомагають спонсори. Рівень чемпіонату навіть не можу з чимось порівняти. Слабенький. Вісім команд грають в чотири кола між собою. На літніх і зимових зборах якийсь кубок придумують – між собою ще по п'ять разів зіграти. Коли я ще виступав, ми могли з одною командою сім-вісім разів за рік зіграти.

Актуально: Голайдо: Як я можу почати вболівати за збірну Росії?

Мене вражає, коли я приходжу на матч, наприклад, Кримтеплиці, а мені кажуть на стадіоні сто рублів за квиток заплатити. Кажу: "Ви що, знущаєтесь? Купити квиток на Прем'єр-лігу Криму?" Було б чудово, якби закінчив, як при Україні – зіграти вдома з Шахтарем, Динамо, Дніпром. Коли повний стадіон, красиво закінчив і пішов. А так пішов з порожнього стадіону і все.

За останній рік перед закінченням кар'єри мені два рази зламали ребра. І потім коли з Євпаторією грали, мені зламали гомілкостоп. Сказав, що вистачить. Це не ті гроші, за які варто ці переломи терпіти, щоб потім інвалідом залишитися. Коли вже закінчив і переосмислив, розумієш, що там недопрацював, там зробив помилку. Тоді цього не бачив. Але я не скаржуся.

Слава богу, потрапив до збірної України, виграв Кубок України. Виступав в таких командах, як Металург, в Ужгороді у нас якийсь колектив був. Не шкодую, але розумію, що могло бути набагато краще", – розповів Голайдо

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.

Коментарі ()