 Голайдо: Як я можу почати вболівати за збірну Росії? | Футбол | Champion.com.ua
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Голайдо: Як я можу почати вболівати за збірну Росії?

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Денис Голайдо прокоментував своє відношення до Росії
Голайдо: Як я можу почати вболівати за збірну Росії?
#Голайдо, #Таврія

Джерело - ua.tribuna.com.

На анексованому Кримському півострові багато хто підтримує збірну Україну.

Про це розповів ексгравець Таврії Денис Голайдо.

"Ті, хто прожив при Україні, все одно (за збірну України – прим). Прийшла Росія, але як я можу почати вболівати за її збірну? Якщо я все життя пограв при Україні, заробляв гроші, у мене дочка в Україні народилася. Чого я повинен підтримувати Росію? Я її підтримую, але я не вболіваю за неї.

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Наприклад, гратимуть Україна і Росія, буду переживати за українських пацанів. І так більшість. Зрозуміло, це не про молодь. Піди і запитай у них про футболістів української збірної - вони нікого не знають. Тут не транслюють чемпіонат України, хіба що збірну.

А наше покоління футболістів зросла при Україні, ми знаємо склад України краще, ніж Росії. Зрозуміло, що ми будемо переживати за Україну", - сказав Голайдо.

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.

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