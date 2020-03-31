На анексованому Кримському півострові багато хто підтримує збірну Україну.

Про це розповів ексгравець Таврії Денис Голайдо.

"Ті, хто прожив при Україні, все одно (за збірну України – прим). Прийшла Росія, але як я можу почати вболівати за її збірну? Якщо я все життя пограв при Україні, заробляв гроші, у мене дочка в Україні народилася. Чого я повинен підтримувати Росію? Я її підтримую, але я не вболіваю за неї.

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Наприклад, гратимуть Україна і Росія, буду переживати за українських пацанів. І так більшість. Зрозуміло, це не про молодь. Піди і запитай у них про футболістів української збірної - вони нікого не знають. Тут не транслюють чемпіонат України, хіба що збірну.

А наше покоління футболістів зросла при Україні, ми знаємо склад України краще, ніж Росії. Зрозуміло, що ми будемо переживати за Україну", - сказав Голайдо.