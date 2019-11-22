Народний депутат України буде фінансувати Таврію

Команда Другої ліги Таврія отримала стабільне фінансування для участі у чемпіонаті України.

Про це Володимир Коновалов заявив в інтерв’ю Кримреалії.

"Таврія не виїхала на матч, а реальну ситуацію знаю тільки я - з-за того, що позавчора поламався автобус. Там потрібні запчастини. А друга причина - щоб виїхати на виїзд, необхідно близько 45 тисяч гривень. Люди, які допомагають - їх можливості теж не безмежні. Те, що ми пропустимо одну гру - нічого страшного. На заключну гру в Миколаїв ми однозначно поїдемо.

Зараз реальна ситуація в тому, що Сергій Куніцин склав свої повноваження. Обрали Ігоря Колихаєва президентом Кримської федерації. Я особисто вів переговори з Ігорем Палицею (народний депутат України, екс глава Одеської облдержадміністрації), і він бере Таврію під своє крило по фінансуванню. Тому найближчим часом я цю ситуацію доведу до кінця", - сказав Коновалов.